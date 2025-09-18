日経225先物は11時30分時点、前日比510円高の4万5120円（+1.14％）前後で推移。寄り付きは4万4750円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万4575円）を大きく上回り、買いが先行して始まった。4万4800円まで買われた後は、4万4580円と下落に転じる場面もみられた。ただし、中盤にかけてリバウンド基調が強まり、朝方につけた4万4800円を突破するとショートカバーを交えた上へのバイアスが強まり、終盤にかけて4万5120円ま