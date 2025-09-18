スタチュー（立像）およびフィギュアなどを手がけるプライム1スタジオ（東京都台東区）は、「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」ブランドの「アルティメットプレミアムマスターライン」から、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」登場キャラクター「渚カヲル」のスタチューの予約受付を、2025年9月11日に直販サイト「プライム1スタジオ オンラインストア」ではじめた。発送は26年12月〜27年3月ごろの予定。「第12の使徒」がモチ