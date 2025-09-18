Kis―My―Ft2の千賀健永（34）が18日、都内でアラガン・エステティックスの「お肌見Salon」発表会に出席した。美容医療を楽しく学べるポップアップイベント。千賀は美容男子として知られており、自身も美容医療を受けてきた。その経験から「美容医療をやって良かった、コンプレックスから脱却していくことは凄く良いことなんじゃないかな」と持論を語った。自身の体験について「10代前半からアイドルという仕事を始めたので