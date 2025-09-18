◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)東京で開催されている陸上の世界選手権は17日、折り返しを迎え、日本陸上競技連盟の山崎一彦強化委員長がメディアの取材に応じました。2007年の大阪大会は「お客さんが全然入っていなかった」といい、「東京五輪が無観客で、（今回）本当にお客さんが入ってくれるのかとても心配だった」と明かしました。さらに当時は、「日本人が活躍しなくても、世界の有名な人たちがいるから成り