【MLB】パイレーツ 4ー8 カブス （9月17日・日本時間18日／ピッツバーグ）【映像】背後からシャンパンをかけられ凄い表情の今永（実際の様子）カブスの今永昇太がまさかの珍回答を見せた。カブスは、5年ぶりのポストシーズン出場を祝うシャンパンファイトを実施。そこで見せた今永の振る舞いに、地元放送局の名物レポーターも思わず大爆笑となる一幕があった。カブスは日本時間9月18日にパイレーツと対戦し、8ー4で勝利した