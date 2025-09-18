ロシアの有力経済紙「ＲＢＫ」（電子版）は１７日、ドミトリー・コザク大統領府副長官が辞任すると報じた。コザク氏は長年にわたりプーチン大統領に仕えてきた側近の一人だが、ウクライナに対する侵略に反対したことから影響力を失ったとの見方が出ていた。米紙ニューヨーク・タイムズは８月、コザク氏がプーチン氏に軍事侵攻に踏み切らないよう進言していたほか、今年に入ってからも戦闘停止や和平交渉を提案したと報じた。コ