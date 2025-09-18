鹿児島・十島村の諏訪之瀬島では、17日夜に震度5弱を観測してましたが、一夜明けた18日も震度3を観測する地震が2度ありました。17日午後9時55分、トカラ列島近海を震源とする地震があり、諏訪之瀬島で震度5弱、悪石島で震度3の揺れを観測しました。十島村によりますと、17日の地震を受け、18日朝から消防団による諏訪之瀬島内の被害状況の確認を行いました。集落内での被害は確認されていません。また、島内にある学校も通常通り授