俳優浅野忠信（51）が18日、都内で、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」新CM発表会に出席した。浅野は同商品のメッセンジャーに就任。新CMのBGMにはDEEP PURPLE「BURN」を採用。ギタリストでもあり「撮影にマイギターを2本持ち込んだ」とこだわりを語った。「自分のギターを持っていって、おいしくいただきながら撮影したので、その雰囲気が出ていると思う」と胸を張った。また、「撮影と言うよりも、