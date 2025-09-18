¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÇ¯2²ó¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¼«¿È¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÇ¯2²ó¡×¤È¸ø¸À¡£º£·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹SP¡×¤Ç¤â