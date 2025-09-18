【モデルプレス＝2025/09/18】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第4弾が公開された。【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット◆河田陽菜、ビキニカット公開先行カット第4弾はコペンハーゲン中央駅から電車に揺られて20分ほど北上したところにある、ベルビュービーチでの爽やかなビキニカット。アルネ・ヤコブセンがデザインしたパステルブルーのビーチ