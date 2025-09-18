【モデルプレス＝2025/09/18】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが17日、自身のInstagramを更新。恋人で同じくフォーエイト48のアマリザとの交際記念日を祝うプリクラを公開し、話題を呼んでいる。【写真】交際3年10ヶ月 人気YouTuberカップルのラブラブプリ◆あみか＆アマリザ、3年10ヶ月記念日を報告あみかは「ちょっと早いけど3年10ヶ月プリ」と報告。アマリザと仲良くポーズを決めるプリクラを公開した。この