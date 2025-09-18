指宿洋史がインド1部ベンガル加入「大きなインパクトを残すのに十分な素質」複数の欧州クラブを渡り歩いてきた“サムライ”が新たにインドに活躍の場を求めることになった。インド1部スーパーリーグのイースト・ベンガルFCがFW指宿洋史の加入を発表した。34歳の指宿は2009年に当時スペイン2部のジローナに加入してプロデビュー。今でこそその数は増えたが、日本人がJリーグを経ずに海外でプロ契約を結ぶルートの先駆けとなった