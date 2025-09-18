フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、今秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」と「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を9月24日から追加発売します。新商品は、国産生マッシュルームの量をそれぞれ3倍、2倍に増量。各店でグリルする存在感のあるマッシュルームは