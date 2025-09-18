農業法人深作農園は、2025年9月19日(金)から10月13日(月・祝)までの期間限定で『深作農園 秋の大感謝祭』を開催します。 深作農園 秋の大感謝祭  ● 開催期間：2025年9月19日(金)〜2025年10月13日(月・祝)● 会場：深作農園直売所・ファームクーヘンフカサク・ファームパティスリー ル・フカサク(茨城県鉾田市) 農業法人深作農園は、2025年9月19日(金)から10月13日(月・祝)までの期間限定で『深作農園 秋