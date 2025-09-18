江戸時代に土木や農業の発展に貢献した土佐藩の家老・野中兼山の生涯を学ぶことができる企画展が高知市で開かれています。高知市の県立高知城歴史博物館で開催されている企画展「野中兼山─時代を見据え、変革に挑む─」。この企画展は江戸時代初め頃、新田開発や港湾の整備など土佐藩発展の基礎となる事業を手掛けた野中兼山の生涯を約90点の資料で紹介しています。展示品の中には、兼山が使用していたといわれるほら貝や、宇和島