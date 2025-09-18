世界陸上、第６日（１８日、国立競技場）ナイトセッションの見所を紹介する。注目は女子８００メートル予選に登場する久保凛（東大阪大敬愛高）。昨年７月に日本新記録をマークし、今年７月の日本選手権はさらに縮める１分５９秒５２をマークして２連覇。初の世界陸上代表権を手にしたヒロインが、自国開催の大舞台で躍動する。男子４００メートル決勝には、中島佑気ジョセフ（富士通）が１９９１年東京世界陸上の高野進以来