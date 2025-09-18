日銀高知支店は高知県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。日銀高知支店は、7月中旬以降の金融経済概況を発表し、県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。判断の据え置きは、2024年11月以降、続いています。県内の個人消費は住宅投資が「基調としては減少している」から「緩やかな持ち直しに転じている」に上方修正しました。シニア層の住み替えや南海トラフ地震へ