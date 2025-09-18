ライトノベル『とんでもスキルで異世界放浪メシ』(著：江口連、イラスト：雅)が、全世界シリーズ累計1000万部(紙＋電子)を突破した。全国の書店では『とんでもスキルで異世界放浪メシ』ディスプレイコンテストを開催し、参加店舗では、限定の描き下ろしイラストペーパーも配布予定となっている。【画像】すげぇ！公開された『とんでもスキルで異世界放浪メシ』お祝いイラスト『とんでもスキルで異世界放浪メシ』は、異世界召喚