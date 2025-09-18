多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが17日、6度目のワールドツアーの日本公演『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を東京ドームにて迎えた。【ライブ写真】メンバーのソロショットも『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演の模様今回のツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』では、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせないセットで観客を魅了。ステージの