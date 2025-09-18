ハーゲンダッツ ジャパンは10月21日より、ハーゲンダッツミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』、ハーゲンダッツ アソートボックス『世界のデザート セレクション(クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)』を期間限定で新発売する。【画像】海外旅行気分！ワクワクする詰め合わせ「アソートボックス」ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』は、カリカリ食感のアーモンドとキャラメルが織りなす、贅沢感