阪神のラモン・ヘルナンデス内野手（29）が18日の尼崎・SGLの2軍練習に参加せず、1軍遠征先の広島に合流することが確実になった。阪神では佐藤輝明内野手（26）が17日の広島戦のベンチ入りも外れ、欠場。藤川監督は「体調調整だけで休ませることはない」と説明し、コンディションに何らかの問題が発生したことを示唆。三塁を守れるヘルナンデスの合流を決めたものと見られる。ヘルナンデスはここまで1軍戦に39試合出場、打率