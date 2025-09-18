封鎖された「九・一八歴史博物館」周辺の道路＝18日、中国・瀋陽市（共同）【瀋陽共同】満州事変の発端となった柳条湖事件から94年となった18日、事件が起きた中国遼寧省瀋陽市の「九・一八歴史博物館」で記念式典が開かれた。中国国営テレビによると約千人が参加した。昨年9月18日には広東省深センで日本人男児が刺され、その後死亡しており、邦人社会は対日感情の悪化を警戒している。中国は9月18日を日本の侵略が始まった「