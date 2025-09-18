自民党の総裁選をめぐり、高市前経済安全保障相が18日に出馬の意向を表明する見通しです。国会記者会館から、フジテレビ政治部・宗本龍享記者が中継でお伝えします。今まで記者団には沈黙を貫いてきた高市氏ですが、総裁選に向け「気力も体力も充実している」と周囲に意気込みを伝えています。3度目の挑戦となる高市氏は、午後1時過ぎに出馬の意向を表明する見通しです。周辺議員は「2024年の総裁選の後から全国を回ってきた」と強