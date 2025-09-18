俳優の高知東生（60）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。恩人の訃報を受け、追悼した。高知は「今日は俺が逮捕された時に情状証人に立ってくれた恩人の訃報を受け取った」と報告。「まだ70代の若さで本当にショックだ」と率直な思いを吐露し、「亡くなるなんて思ってもみなかったから、もっと頻繁に会いにいけば良かったと後悔が残る。『今度行くよ』と言っている間に、今度がもう来ないなんて…心の支えを失ったようで寂しい