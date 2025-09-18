NMB48の田中美空（21）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。ネット上で拡散されていた動画をめぐる騒動を謝罪した。田中は「この度は、私の軽率な行動により関係者の皆様、応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「全て私の至らなさによるものであり、深く反省しております」とつづった。続けて「失った信頼を取り戻すことは容易ではありませんが、私らしく皆様と向き合