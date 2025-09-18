ジェーシービー（JCB）と三井住友カードは、「タッチ決済乗車で20％キャッシュバック！対象事業者への乗車でお得なキャンペーン！」を9月1日から10月13日まで実施する。タッチ決済対応のカードやスマートフォンで熊本・宮崎・鹿児島の公共交通機関に乗車すると、運賃の20％を即時キャッシュバックする。回数制限はなく、券売機や販売所でのカード決済は対象外で、明細には還元後の金額が表示される。対象カードは公共交通機関のタ