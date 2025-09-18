石川県白山市と岐阜県白川村を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」は18日、雨量が規制値を超えたため、午前10時から全線で通行止めとなっています。通行再開は19日以降となる見通しです。国土交通省が白山市尾添に設置した雨量計では18日午前10時半までの1時間に69ミリの非常に激しい雨を観測していました。