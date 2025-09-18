秋の行楽シーズンを前に食中毒を防ぐため、18日から食品を扱う店舗で、石川県による一斉監視指導が始まりました。 この取り組みは、石川県が年4回実施しているもので、秋は、まだ暑さが残るこの時期に行っています。今回は飲食店や食品を販売する施設など、約1000の施設が対象です。このうち、小松市の道の駅では、毒性のあるきのこが販売されないよう指導したり、道具の汚れが残っていないかなどの衛生状況を確認してい