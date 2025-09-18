札幌市は９月１８日、「ノースサファリサッポロ」に立ち入り検査に入りました。園内に無許可で建てられた建築物は、前回の検査から１５棟減って１１８棟となったことが確認されました。（山本記者）「いま違法建築の撤去状況を確認するため、ノースサファリサッポロに市の職員らが立ち入り調査に入ります」札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」では、市の職員１０人がおよそ２時間にわたり、園内の建物の数な