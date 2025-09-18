自民党総裁選をめぐり、きょうは林官房長官が政策発表会見を開くほか、高市前経済安全保障担当大臣も午後、出馬を表明する見通しで、総裁ポストをかけ5人で争う構図が固まりました。国会記者会館から中継です。林官房長官は、基本的にはこれまでの政権の政策を引き継ぐ考えですが、「林プラン」と題した政策パッケージで、低所得や中所得の世帯に対する支援など独自色も打ち出したい考えです。林芳正官房長官（64） 「朝、『