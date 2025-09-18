俳優・坂口健太郎の雰囲気ガラリな姿に注目が集まった。１７日に韓国で第３０回釜山国際映画祭で開幕。映画「盤上の向日葵（ひまわり）」（１０月３１日公開、熊澤尚人監督）に棋士役で主演する坂口は、共演の渡辺謙とともに現地を訪れた。最近は派手な金髪のビジュアルが話題になっていた坂口だが、黒髪、スーツ姿でレッドカーペッドに登場。渡辺と撮影に応じ、その姿を自身のインスタグラムでも紹介した。坂口は２０１８