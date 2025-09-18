◆米大リーグロイヤルズ７―５マリナーズ（１７日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）マリナーズのカル・ローリー捕手は１７日（日本時間１８日）、敵地のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場するも、４打数１安打で３試合連続の５７号はお預けとなった。痛恨の逆転負けで、レンジャーズをスイープしたアストロズに首位の座を明け渡した。試合はマリナーズが７回に追いつき８回にクロフォードの