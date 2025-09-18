FRBの決定を受けて、日経平均株価は一時500円以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。利下げでアメリカ経済が下支えされるとの見方からニューヨーク市場でダウ平均株価が260ドル値上がり。東京市場でも半導体関連などに買い注文が波及しています。結局、午前は節目の4万5000円を回復して取引を終えています。