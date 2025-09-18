Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』の配信を控える韓国の俳優キム・ウビン（KIM WOO BIN）が17日、日本公式ファンクラブをオープン。同時に公式Xも開設した。【動画】キム・ウビンがスジにぎゅっと寄り添う…『魔法のランプにお願い』予告モデル出身ならではの抜群のスタイルと圧倒的な存在感、そして心を揺さぶる繊細な演技力で多くのファンを魅了するキム・ウビン。俳優としての深みを増し続けるキム・ウビンの活動を