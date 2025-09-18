自民党総裁選挙をめぐり前回2位だった高市前経済安保担当相が18日午後、立候補の意向を正式に表明する予定です。中継です。5人の中で唯一、表だった動きがなかった高市氏ですが18日午後、自らの口で総裁選に向けた決意を語ります。高市氏は18日午後に立候補の意向を正式に表明し、19日に政策などについての記者会見を行う考えです。周辺は「気力、体力は充実している」と話しています。最後に手を挙げる形となりましたが陣営関係者