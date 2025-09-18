元乃木坂４６の松村沙友理が１８日、都内で行われたサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」（２４日発売）の商品説明会・新ＣＭ発表会に俳優の浅野忠信、タレントのヒコロヒーと出席した。松村はクリーム色のワンピース姿で登場し「浅野さんのオーラを少しでもいただこうと、かっこいい女性をイメージしてスタイリングしました」とほほ笑んだ。２６歳の時にビールと出会って以来、熱狂的なビール党。「