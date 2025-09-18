関東地方はきょうも猛烈な残暑となっていて、東京都心では最高気温36度と猛暑日になることが予想されています。記者「午前10時の東京・渋谷です。9月とは思えない日差しの強さで、日傘をさしている人が多く見られます」関東各地では朝から気温がぐんぐん上がり、東京都心では午前10時過ぎに34.1℃を観測。群馬県高崎市では午前10時40分時点で35.8℃を観測しています。「蒸し暑くて湿気が多いので過ごしづらいな」「9月18日なのに、