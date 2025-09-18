オリオールズ・菅野智之投手の次回登板が、20日午後7時5分（同21日午前8時5分）開始の本拠ヤンキース戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。13日のブルージェイズ戦から中6日でのマウンドとなる。菅野はメジャー移籍1年目の今季、28試合に先発して10勝8敗、防御率4・39。8月14日のマリナーズ戦で2桁10勝目をマークしてから、5試合で白星から遠ざかっている。