9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、脱法セクシーYouTuberとして活動する女性・めしあに密着。駅で逆ナンする様子を、グラビアアイドル・高梨瑞樹が尾行した。【映像】田中圭似のイケメンをナンパする様子（実際の映像）めしあはYouTubeの企画について「1カ月で『山手線逆ナン』をやってます。山手線って30駅あるじゃないですか。なので、1つの駅に行って、その周辺でセンサーが反応した男を逆ナンして、必ずやる」と