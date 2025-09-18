１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値比４８７円０５銭高の４万５２７７円４３銭だった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げが好感され、日経平均の上げ幅は一時、５００円を超え、４万５２９６円２１銭、取引時間中の最高値を更新した。前日の米株式市場では、ダウ平均株価（３０種）がＦＲＢの利下げ決定後に上昇して一時、取引時間中の最高値を更新した。東京市場でも、日経