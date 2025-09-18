俳優の浅野忠信が１８日、都内で行われたサントリーノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」商品説明会・新ＣＭ発表会に登場した。浅野はダークカラーのスーツ姿。新商品には「最初は撮影中に飲んでいいんだっけ？って。ノンアルコール？って」と驚いたと告白。ＣＭで使用したギターは自分のギターだといい「自分のギターに触れながら美味しく頂きながら撮影ができたんで、和やかに」と楽しそうに振り返った。その