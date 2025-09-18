前線が北陸地方を南下している影響で、石川県内は、大気の状態が非常に不安定になっています。土砂災害や低地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。 18日の石川県内は各地で雨脚が強まり、白山・白峰では、午前10時半過ぎまでの1時間に、9月の観測史上最大となる61.5ミリの、非常に激しい雨が降りました。このあと夕方にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くため各地とも雨が降りやすく、1時間雨量は、多い所で加賀で4