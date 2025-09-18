【モデルプレス＝2025/09/18】3人組YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のまりなが9月17日、自身のInstagramを更新。結婚2周年の記念日を報告し、話題を呼んでいる。【写真】まりな、高級レストランで夫と2ショット◆まりな、結婚2周年を夫と豪華レストランで祝福まりなは「8月30日結婚記念日2周年だった」と夫との記念日を報告。「ご飯美味かったよね」と高級感のあるレストランでの食事の様子を載せている。この投稿に、ファンから