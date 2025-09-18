新型クーペSUV「C-HR+」を一般初公開 トヨタのフランス法人は2025年9月10日（現地時間）、新型の100％電気自動車（BEV）である「C-HR＋」を、同年9月24日から28日まで開催されるリヨン・モーターショーでフランスの一般向けに初公開すると発表しました。C-HR＋は、かつて日本でも販売され、そのクーペのようなスタイリングで人気を博したコンパクトSUV「C-HR」のコンセプトを受け継ぐBEV専用モデルです。横一文字ライトとクー