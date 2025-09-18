マスカットスタジアムで行われた表彰式倉敷市17日 モチベーションアップにつなげようと、17日、岡山県高校野球連盟が夏の高校野球岡山大会の優秀選手を初めて表彰しました。 優秀選手には夏の岡山大会でベスト8以上だった高校から18人が選ばれました。 そのうち優勝した岡山学芸館からはピッチャーの青中陽希選手、キャッチャーの佐藤滉起選手、センターの阿慶田庵俐選手、2年生で打