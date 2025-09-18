１７日、刊行記念式の会場に展示された新刊書籍「侵華日軍７３１部隊の史実を明らかにする」。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省ハルビン市の侵華日軍第七三一部隊（731部隊）罪証陳列館で17日、「侵華日軍731部隊の史実を明らかにする」「731部隊細菌戦史図録」の新刊刊行記念式が行われた。2冊は侵華日軍731部隊の罪状の証拠を体系的に収録。国境を越えた証拠収集、口述歴史（オーラル