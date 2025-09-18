10年分の進化と乗りやすさに注力スズキの『アルト・ラパン』（以下ラパン）と『アルト・ラパンLC』（以下LC）がマイナーチェンジ。改良のポイントについて開発責任者とカラー・マテリアル・フィニッシュ（CMF）を担当したデザイナーに話を聞いた。【画像】10年分の進化はどこに？スズキ・アルト・ラパンとアルト・ラパンLCがマイチェン！全113枚開発責任者の竹中秀昭さんによると今回のポイントは、「顔まわりなどのデザイン変更