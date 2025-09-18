秋雨前線の影響で日本海側を中心に大雨となっていて、このあとは太平洋側でも大雨となる予想です。関東でも先週のようなゲリラ雷雨となる恐れがあり、警戒が必要です。秋雨前線の影響で17日に引き続き、東北や北陸、山陰、九州など日本海側を中心に活発な雨雲がかかっています。山形・西川町では24時間で221.5mmを観測するなど、各地で大雨となっています。このあと雨雲は太平洋側に移り、近畿や四国、九州などを中心に激しい雷雨