ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、18日午後7時10分（日本時間19日午前11時10分）開始の本拠ジャイアンツ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。12日の敵地ジ軍戦から中5日のマウンドで、2戦続けて同じ相手と対戦する。山本は6日のオリオールズ戦で8回2/3を1安打1失点で10奪三振、12日のジ軍戦は7回1安打1失点で10奪三振。2試合連続で7回以上を投げ、被安打1以下は球団では1925年のダジー・バンス以来、100