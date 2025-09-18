女子児童の下着を撮影する目的で、勤務先の名古屋市立小の教室内に小型カメラを設置したとして、愛知県警は18日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、同市中村区本陣通5丁目、教員水井聖清容疑者（40）を逮捕した。県警によると「児童の身体や服装、下着に興味があった」と話し、容疑を認めている。逮捕容疑は9月12日午後1時45分ごろ、同市中川区の小学校の教室にカメラを設置した疑い。県警によると、児童が12日、机の下にカ